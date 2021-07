Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Präventionsangebot: Polizei und VKP beraten Bürgerinnen und Bürger auf Wochenmärkten in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Ab der nächsten Woche startet ein weiteres gemeinsames Präventionsangebot der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und des Vereins für kommunale Prävention Wilhelmshaven, kurz: VKP. Polizeihauptkommissarin Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention, und Vanessa Bartelt-Kapustin, Leitern des Präventionsbüros, werden im Juli und August 2021 auf den Wochenmärkten in Wilhelmshaven mit einem Stand vertreten sein und bieten dort Beratungen zu den Themen Diebstahl- und Einbruchschutz, Stalking, Häusliche Gewalt und richtiges Verhalten bei Betrügereien am Telefon und an der Haustür an. "Da die Beratungen aufgrund der Pandemie lange Zeit nicht wie vorgesehen stattfinden konnten, sind wir auf den Wochenmärkten mit einem Stand vertreten um mit den Bürgerinnen und Bürgern wieder persönlich und direkt ins Gespräch kommen zu können", erklärt Reents. An folgenden Tagen und Orten ist der Informationsstand in Wilhelmshaven zu finden: Rathausplatz: 14. Juli 2021, 10:00 - 12:00 Uhr Börsenplatz: 23. Juli 2021, 08:00 - 10:00 Uhr Voslapp: 23. Juli 2021, 10:00 - 12:00 Uhr Fedderwardergroden: 28. Juli 2021, 10:00 - 12:00 Uhr Bismarckplatz: 04. August 2021, 08:00 - 10:00 Uhr Altengroden: 04. August 2021, 10:00 - 12:00 Uhr

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell