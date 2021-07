Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Augen auf bei der Partnerwahl - Betrug über Online-Partnerbörsen oder Soziale Netzwerke - Polizei Wilhelmshaven/Friesland warnt und gibt Verhaltenshinweise

Wilhelmshaven. Varel. Jever (ots)

Ob Love-Scamming, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Haustürgeschäfte oder überteuerte Arbeiten: Das Vorgehen der Betrüger ist facettenreich. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland warnt immer wieder vor dem betrügerischen Vorgehen und erhofft sich durch regelmäßige Pressemitteilungen und eine intensive Präventionsarbeit die Übermittlung von Hinweisen sowie eine Sensibilisierung der Bevölkerung. "Überweisen Sie kein Geld an Menschen, die Sie nicht aus dem realen Leben kennen!", erklärt Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention, und möchte aus aktuellem Anlass der Bevölkerung Verhaltenshinweise zum Thema "Love-Scamming" mitteilen. In zwei kürzlich angezeigten Fällen lernten Frauen aus Wilhelmshaven ihre Bekanntschaften über Dating Portale kennen. Nach kurzem Kontakt forderten die unbekannten Männer aus unterschiedlichen Gründen eine finanzielle Unterstützung. Die Frauen wurden skeptisch. "Sie handelten genau richtig. Sie kamen der Aufforderung nicht nach und alarmierten die Polizei", lobt Reents das Vorgehen der Wilhelmshavenerinnen. +++ Was ist Love-Scamming? +++ Betrügerinnen und Betrüger suchen über das Internet, Instagram, Facebook oder Dating Portale Kontakt zu Frauen und Männern. Sie geben sich als attraktiver, sympathischer und erfolgreicher "Traummann" (bspw. Soldat, Kapitän, Arzt oder Architekt) oder als bezaubernde "Traumfrau" aus. Sie täuschen eine Liebesbeziehung vor, nachdem sie sich zunächst das Vertrauen Ihrer Opfer erschlichen haben. Ihre Lebensläufe und Geschichten sind frei erfunden, ihre Fotos aus dem Netz geladen. Ziel der Scammer ist das Geld der Opfer. Durch erfundene Notsituationen bringen sie diese dazu, ihnen Geld zu überweisen. +++ Wann sollten Sie aufmerksam werden? +++ - Eine Person, die sie erst kürzlich über das Internet kennengelernt haben, fragt nach Geld. - Ihnen wird ein Treffen in Aussicht gestellt, dass allerdings aus den verschiedensten Gründen nie zu Stande kommt, sodass der Kontakt ausschließlich "online" gehalten wird. +++ Weitere Anzeichen für Love-Scamming +++ - Sie erhalten eine knappe freundliche Mail mit einer Einladung zum Chat. Die Mail dient dabei als Lockmittel. - Die Kommunikation erfolgt vorwiegend in Englisch oder Deutsch, dabei wird häufig nur der Google-Übersetzer genutzt. Manche Täter*innen nutzen allerdings auch sehr gute Übersetzungsprogramme, die einen Muttersprachler vortäuschen. - Die Fotos, die Sie erhalten, zeigen attraktive Personen und sind qualitativ hochwertig. - Bereits nach kürzester Zeit werden Sie mit Liebeserklärungen überhäuft und Ihnen wird eine gemeinsame Zukunft in Aussicht gestellt. - Im Laufe der Bekanntschaft werden Sie um Geld gebeten, sollen ein gemeinsames Konto eröffnen oder andere materielle Gefälligkeiten leisten - alles in Hinblick auf die angeblich geplante gemeinsame Zukunft. +++ Was kann ich tun, um mich zu schützen? +++ - Geben Sie keinerlei Personaldaten, Bankverbindungen oder private intime Fotos heraus. Diese könnten missbräuchlich benutzt werden. - Wenden Sie sich an eine Person Ihres Vertrauens und sprechen mit ihr darüber. - Forschen Sie bei einem Betrugsverdacht mit den Ihnen vorliegenden Informationen im Internet nach. Sehr häufig sind die Namen der Betrüger dort bereits hinlänglich bekannt. +++ Wie verhalte ich mich, wenn ich möglicherweise Opfer von Love-Scamming werden soll/geworden bin? +++ - Brechen Sie sofort jeglichen Kontakt ab und blockieren Sie diesen, ignorieren Sie weitere Versuche der Kontaktaufnahme. - Wenn Sie vermuten, Opfer einer Straftat geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei. Sie haben auch die Möglichkeit, über unsere Onlinewache unter https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de eine Strafanzeige zu erstatten. - Speichern Sie zu Beweiszwecken den relevanten E-Mail-Verkehr und fertigen Sie Screenshots der jeweiligen Internetseiten. Sollten Sie Geld überwiesen haben, heben Sie alle Überweisungsbelege auf. +++ Ansprechpartner in der PI Wilhelmshaven/Friesland +++ In Wilhelmshaven steht Ihnen Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention, unter der Rufnummer 04421 942-108 als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Im Landkreis stehen weiterhin Tanja Horst, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461 9211-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451 923-146 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung.

