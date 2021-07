Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erneuter Gartenlaubenbrand im Kleingartengelände - Polizei sucht Zeugen (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Abend geriet gegen 19.41 Uhr erneut eine ungenutzte Gartenlaube im Kleingartengelände An der Heete aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Gartenlaubenbrände und den Tatzusammenhängen dauern an.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell