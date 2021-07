Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Jever (ots)

Am Mittwoch, 07.07.2021, kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Elisabethufer Ecke St.Annen-Straße in Jever.

Eine 77-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw fuhr in die Kreuzung ein und übersah dabei die vorfahrtberechtigte 22-jährige Fahrerin eines Pedelec.

Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell