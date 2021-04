Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unvorsichtig Fahrstreifen gewechselt - zwei Leichtverletzte - Sachschaden 7.000 Euro

Heidelberg (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag um 15 Uhr auf der Lessingstraße/Auffahrt Montpellierbrücke wurden zwei Beteiligte leicht verletzt, an den Autos entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 7.000 Euro. Eine 62-jähriger Fahrerin eines Toyota hatte unachtsam den Fahrstreifen gewechselt, um geradeaus in Richtung Südstadt zu fahren. Dabei touchierte sie einen daneben Ford eines 44-Jährigen. Beide verletzte wurden an der Unfallstelle durch Rettungssanitäter versorgt. Die 62-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht, der 44-Jährige wurde entlassen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr durch Polizeibeamte an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

