POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrgast in Linienbus bei Vollbremsung leicht verletzt - Kind mit Fahrrad

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil ein 14-jähriger Junge mit seinem Fahrrad am Donnerstag gegen 19.20 Uhr im Ortsteil Rettigheim von der Hochstraße nach links in die Rotenberger Straße eingebogen war, musste der Fahrer eines Linienbusses eine Notbremsung einleiten um einen Unfall zu verhindern. Dies hatte zur Folge, dass eine 56 Jahre alte Frau mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe stürzte und sich dabei leicht verletzte. Zu einer Berührung zwischen dem Bus und dem Radfahrer kam es nicht. An der Windschutzscheibe entstand Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

