Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Bockhorn - Zwei Radfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren fuhren am Mittwoch, den 07.07.2021, gegen 20.50 Uhr nebeneinander auf der Lauwstraße. An der Kreuzung zur Gartenstraße beabsichtigte ein schwarzer Pkw Renault Twingo nach links in die Lauwstraße einzubiegen, schnitt nach Aussagen der Zeugen dabei die Kurve und kam ihnen auf deren Fahrspur entgegen. Die Radfahrer wichen nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, geraten dabei gegeneinander und kamen zu Fall. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, die Radfahrer erlitten leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell