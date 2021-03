Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 66 vom 07.03.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Übach-Palenberg, Sachbeschädigung an Kfz

In der Nacht zum Samstag, 06.03.2021, wurden an einem Pkw auf der Richard-Wagner-Straße und an einem Pkw auf der Karolinger Straße jeweils alle Reifen zerstochen.

Hückelhoven-Brachelen, Einbruchdiebstahl

In der Nacht zum Samstag, 06.03.2021, wurden durch bislang unbekannte Täter auf dem Kemperweg gleich zwei Einbrüche begangen. Zum einen drangen sie gewaltsam in einen Rohbau ein und entwendeten diverses Werkzeug, zum anderen in einen Lagerraum. Auch hier wurde diverses Werkzeug entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

