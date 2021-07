Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Samstag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall, der sich am Freitag, den 02.07.2021, gegen 18.30 Uhr in der Steinhauser Straße ereignet haben soll. Demnach soll ein 13-jähriger Junge diese mit seinem Longboard befahren haben, als er von einem unbekannten Fußgänger zunächst beleidigt wurde. Der 13-jährige gab weiterhin an, dass er gestürzt sei und sich verletzt habe, nachdem der Mann gegen das Longboard getreten habe. Die unbekannte Person flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Polizei in Bockhorn unter der Rufnummer 04453 978620 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell