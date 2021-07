Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Hund stirbt nach Kollision mit Pkw- Autofahrer fährt weiter

Tönisvorst-St. Tönis: (ots)

Ein Hund hat die Kollision mit einem Auto nicht überlebt. Der Autofahrer fuhr nach dem Unfall zunächst davon, meldete sich aber später bei der Polizei.

Der Hund hatte sich am Montag beim Spaziergang gegen 06:00 Uhr von der Leine losgerissen und war über die Schelthofer Straße gelaufen. Ein aus Richtung St. Tönis kommender Pkw erfasste das Tier. Der Autofahrer soll kurz abgebremst und dann in Richtung Wohngebiet davon gefahren sein. Der Hund starb kurz darauf an seinen Verletzungen. Etwa 40 Minuten nach dem Unfall meldete sich der zunächst flüchtige Autofahrer und erschien zur Unfallaufnahme. Es handelt sich um einen 56-jährigen Deutschen aus Tönisvorst. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen den Autofahrer. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (548)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell