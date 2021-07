Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Hund läuft auf Radweg: Radfahrende Mutter stürzt - Kleinkind leicht verletzt

Viersen: (ots)

Glücklicherweise war das zweijährige Kind im Fahrradsitz und mit Helm gut geschützt, so überstand es den Sturz seiner Mutter mit dem Fahrrad mit leichten Verletzungen. Ein freilaufender Hund war am Montag gegen 08:10 Uhr plötzlich auf den Radweg gelaufen. Die 30-jährige Viersenerin, die mit ihrem Pedelec und der zweijährigen Tochter den Geh-/Radweg der Lindenstraße in Richtung Busbahnhof befuhr, versuchte dem Hund auszuweichen und stürzte bei diesem Manöver. Der 80-jährge deutsche Hundehalter, der in dieselbe Richtung unterwegs war, kümmerte sich um Mutter und Kind./ah (546)

