POL-VIE: Brüggen-Bracht: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Verursacher zunächst flüchtig

Brüggen-Bracht (ots)

Am Samstagabend kam es kurz nach 22 Uhr in Bracht auf der Straße Boerholz zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor ein 26jähriger Fahrer im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen PKW. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug in dem sich ein 31jähriger Mann und seine 28 Jahre alte Beifahrerin befanden. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch nach kurzer Fahndung durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei Viersen bittet Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können sich unter Tel. 02162/3770 zu melden./tk (543)

