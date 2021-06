Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Wohnung - Zeugenaufruf der Polizei

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (29.06.), gegen 6:25 Uhr bemerkten Zeugen einen Unbekannten im Garten eines Mehrfamilienhauses an der Rheydter Straße. Der Mann drückte eine in Kippstellung stehende Tür auf und drang so in eine Wohnung ein. Hier soll sich der offenbar alkoholisierte Einbrecher mit einem Hut und einer Jacke bekleidet haben. Nachdem er von den Zeugen angesprochen wurde, zog der Unbekannte die Sachen wieder aus und ließ dabei auch sein T-Shirt zurück.

Täterbeschreibung: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, circa 178 Zentimeter groß, dunkle Haare, dunkler Vollbart. Der Einbrecher flüchtete ohne Oberbekleidung in unbekannte Richtung.

Eine Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Nicht alle Einbrüche werden von "Profis" verübt, sondern viele auch von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Doch schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder im Internet unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

