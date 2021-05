PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Brand von Mülleimern+++Versuchter Diebstahl eines Pkw+++Pkw fährt gegen Mauer und flüchtet+++Graffiti-Sprayer am Bahnhof - eine Festnahme+++Faustschlag ins Gesicht+++Unfall mit hohem Sachschaden+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Brand zweier Mülleimer

Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Kurgarten Sonntag, 23.05.2021, 23:24 Uhr

Zwei Spaziergänger waren mit ihrem Hund im Kurgarten hinter dem Kurhaus Bad Homburg unterwegs als sie gg. 23:24 Uhr in diesem Bereich zwei brennende Mülleimer entdeckten. Sie verständigten die Polizei und löschten den Brand mit vor Ort liegendem Sand so dass die Mülleimer selbst keinen Schaden nahmen. Der Auslöser des Brandes konnte bislang nicht festgestellt werden.

Versuchter Pkw Diebstahl

Bad Homburg, Wiesenbornstraße Montag, 24.05.2021, 00:15 Uhr

Ein Anwohner der Wiesenbornstraße hat am heutigen Montag, kurz nach Mitternacht, Musik und Stimmen von mehreren Jugendlichen von der Straße herkommend wahrgenommen. Die Unterhaltung und das Geräusch, welches beim Öffnen einer Autotür entsteht, ließ darauf schließen, dass die wahrgenommenen Personen wohl ein geparktes Auto kurzschließen wollten. Als der Anwohner daraufhin Nachschau hielt waren die Personen, der Anwohner schätzt vier junge Männer, bereits weitergezogen. Das Auto hatten sie zwar nicht kurzschließen können, aber sie schoben den Kleinwagen einige Meter vor eine Einfahrt.

Zeugenhinweise zu den vorgenannten Fällen bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Gefertigt: Groß, PHK

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfallflucht

Steinbach (Taunus), Elisabethweg Zw. Do., 20.05.2021, 12:00 Uhr und Samstag, 22.05.2021, 12:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr im Tatzeitraum mit seinem Fahrzeug den Elisabethweg in Steinbach und stieß auf unbekannte Art und Weise gegen die Grundstücks-einfriedung (Steinmauer) des Geschädigten. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel, Tel.: 06171/62400 in Verbindung zu setzen. Gefertigt: Zanic, PHK

Polizeistation Usingen

Keine presserelevanten Ereignisse im Berichtszeitraum.

Polizeistation Königstein

Sachbeschädigung durch Graffiti

Bahnhof in 61476 Kronberg Sonntag, 23.05.2021, 23:02 Uhr

Durch Zeugen konnten zwei unbekannte Täter dabei beobachtet werden, wie sie eine an der Endhaltestelle stehende S-Bahn mit Farbe besprühten. Augenscheinlich stand noch eine dritte Person auf dem Bahnsteig "Schmiere". Die herbeigerufene Polizei nahm den letztgenannten 23-jährigen Mann aus Frankfurt fest, während die zwei Sprayer fliehen konnten. Eine Personenbeschreibung der Täter liegt nicht vor, da es zu dunkel war und beide Personen Kappen auf dem Kopf trugen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Gefährliche Körperverletzung

61476 Kronberg, Am Schanzenfeld Montag, 24.05.2021, ca. 04:00 Uhr

Ein 23-jähriger Fußgänger wurde von 3-4 unbekannten Personen angegriffen. Hierbei wurde er durch einen Faustschlag ins Gesicht zu Fall gebracht. Durch den Sturz zog er sich weitere Verletzungen zu. Anschließend konnte der Geschädigte vor den Tätern weglaufen und sich in Sicherheit bringen. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie zwischen 20 und 25 Jahren alt waren und allesamt ein "südländisches" Erscheinungsbild hatten.

Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein gerne unter Telefonnummer: 06174 / 9266-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

61476 Kronberg, Frankfurter Str./Schwalbacher Straße/Am Schanzenfeld ("Sodener Stock") Sonntag, 23.05.2021, 12:43 Uhr

Ein 63-jähriger Opel-Fahrer überquerte den "Sodener Stock" aus Richtung Bad Soden in Fahrtrichtung Oberhöchstadt. Zur gleichen Zeit bog ein 60-jähriger Porsche-Fahrer, der aus Kronberg die Frankfurter Straße herunterfuhr, nach links ebenfalls in Richtung Oberhöchstadt ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 42.000,- Euro Wer den Unfall an dieser durch Lichtzeichen-anlage geregelten Kreuzung verursacht hat, muss noch geklärt werden.

gefertigt: Gebhardt, PHK

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell