POL-HG: Junge Frau am Bahnhof Friedrichsdorf bespuckt +++ Unfallflucht mit hohem Sachschaden an Grundstückseinfriedung in Schmitten-Arnoldshain +++ Junger Mann in Usingen zusammengeschlagen

Polizeistation Bad Homburg

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Körperverletzung/Beleidigung

Tatort: Friedrichsdorf, Bahnhof Tatzeit: Samstag, 22.05.2021, 20:52 Uhr

Am Bahnhofsvorplatz fragte eine 47-jährige Frankfurterin eine 19-Jährige nach einer Zigarette. Als diese verneinte, bespuckte und schlug die 47-Jährige die jüngere Frau. Zudem titulierte sie sie mit zahlreichen beleidigenden Worten.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Unbekannter beschädigt Audi

Unfallort: Oberursel, Lange Straße 129 Unfallzeit: Donnerstag, 20.05.2021, 23:30 Uhr

(SW) Am Donnerstagabend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der "Lange Straße" 129. Ein unbekannter Verursacher wendete im Wendehammer und fuhr rückwärts gegen die Beifahrerseite eines dort geparkten silberfarbenen Audis. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Vermutlich handelte es sich bei dem Verursacher um einen Lieferwagen. An dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Oberursel unter 06171/ 6240-0 oder pst.oberursel.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Opel Astra beschädigt

Unfallort: Steinbach, Hessenring 13 Unfallzeit: zwischen Donnerstag, 20.05.2021, 20:00 Uhr, und Freitag, 21.05.2021, 06:00 Uhr

(SW) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Dabei wurde der geparkte Opel Astra eines Steinbachers beschädigt. Eine unbekannte Person stieß vermutlich beim Ausparken gegen die Front des Opels und flüchtete dann von der Unfallstelle, ohne sich um die Pflichten eines Unfallbeteiligten zu kümmern. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Oberursel unter 06171/ 6240-0 oder pst.oberursel.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Straftaten

Fahrt unter Drogen

Tatort: Oberursel, Taunusstraße Tatzeit: Samstag, 22.05.2021, 20:25 Uhr

(SW) Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizeistation Oberursel einen 39-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Oberurseler unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der Fahrer musste die Beamten zu einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizeistation Königstein

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Königstein, Falkensteiner Straße 20 Tatzeit: zwischen Freitag, 21.05.2021, 18:30 Uhr und Samstag, 22.05.2021, 15:00 Uhr

Der Besitzer eines roten Mazda CX 3 hatte sein Fahrzeug in der Falkensteiner Straße abgestellt. Eine bisher unbekannte Person trat oder riss den rechten Außenspiegel des Pkw ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter 06174/ 9266-0 telefonisch in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Schmitten-Arnoldshain, Am Lanzenboden 2 Unfallzeitraum: zwischen Freitag, 21.05.2021, 08:30 Uhr und Samstag, 22.05.2021, 15:00 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum kam es zu einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein Fahrzeugführer beschädigte auf unbekannte Art und Weise mit einem unbekannten Fahrzeug den Eckpfeiler des dortigen Grundstücks, sowie einen Laternenpfahl. Im Anschluss entfernte er sich in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.500,- Euro geschätzt. Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 / 9208-0 entgegen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Usingen, Neutorstraße 20 Unfallzeit: Freitag, 21.05.2021 um 12:45 Uhr

Zur o.g. Zeit fuhr die bislang unbekannte Unfallverursacherin mit ihrem roten SUV mit HG-Kennzeichen rückwärts vom Parkplatz eines dortigen Hotels und dabei gegen einen an der gegenüberliegenden Straßenseite parkenden grauen Ford Focus. Im Anschluss daran entfernte sie sich vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Die Fahrzeugführerin kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, blonde zum Pferdeschwanz gebundene Haare. Der entstandene Sachschaden an dem Ford Focus wird auf 1.000,- Euro geschätzt. Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 / 9208-0 entgegen.

Straftaten

Gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung Tatort: Usingen, Kirchgasse Tatzeit: Samstag, 22.05.2021, 02:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag hielt sich der 23-jährige Geschädigte im Bereich der in der Kirchgasse befindlichen evangelischen Kirche auf, als eine Personengruppe von 3 bis 5 unbekannten Personen auf ihn zukam, ihn einkreiste und grundlos anfing, auf ihn einzuschlagen. Dabei ging der Geschädigte zu Boden. Eine Person begann, den Geschädigten zu würgen. Dieser konnte sich im weiteren Verlauf befreien und ergriff die Flucht. Er wurde kurze Zeit durch die Personengruppe verfolgt. Er konnte sich letztlich in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus retten, weshalb die Personengruppe von ihm abließ. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, sein T-Shirt wurde bei der Tat beschädigt. Die Personen der Gruppe waren allesamt männlich und werden auf Anfang 20 Jahre geschätzt. Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06081 / 9208-0 entgegen.

