POL-HG: Mobiltelefon geraubt +++ Junge Männer von Gruppe geschlagen +++ Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus +++ Radfahrer fährt Pkw auf

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Duo raubt Mobiltelefon,

Kronberg im Taunus, Friedrich-Ebert-Straße, 19.05.2021, gg. 21.50 Uhr

(pa)Am Donnerstag erstattete ein Mann aus Kronberg Strafanzeige, nachdem er am Vorabend um sein teures Mobiltelefon gebracht wurde. Gemäß der Schilderung des 24-jährigen Anzeigenerstatters befand er sich gegen 21.50 Uhr an einer Sitzbank in der Friedrich-Ebert-Straße, als zwei Unbekannte ihn ansprachen. Im weiteren Verlauf habe das Duo unter der Drohung, Pfefferspray gegen den 24-Jährigen einzusetzen, dessen Mobiltelefon an sich genommen. Mit dem rund 1.400 Euro teuren Apple iPhone seien die Täter in Richtung Bahnhof geflüchtet. Beschrieben wird einer der Täter als 20 bis 22 Jahre alt, etwa 165cm groß und dünn mit kurzen hellbraunen Haaren. Getragen habe er eine dunkelgraue Daunenjacke und eine schwarze Trainingshose. Sein Mittäter sei etwa 25 Jahre alt, circa 175cm bis 180cm groß und leicht untersetzt gewesen. Er habe dunkelbraunes Haar mit Mittelscheitel und einen 3-Tage-Bart gehabt. Bekleidet gewesen sei er mit einem schwarzen Trainingsanzug und einer schwarzen Jacke. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Junge Männer bei Auseinandersetzung verletzt, Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, 20.05.2021, gg. 21.40 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf wurden am Donnerstagabend zwei 19 und 23 Jahre alte Männer bei einer körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt. Die beiden jungen Männer hielten sich gegen 21.40 Uhr in der Wilhelmstraße im Bereich des Taunus-Carré auf, als sie nach eigenen Angaben von einer vierköpfigen Gruppe angegangen wurden. Das Quartett habe auf sie eingeschlagen und sich anschließend mit einem weißen Pkw entfernt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein 22-jähriger mutmaßlich Tatbeteiligter ausfindig gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus, Wehrheim, Obernhain, Westerfelder Straße, 20.05.2021, gg. 00.10 Uhr (pa)In der Nacht zum Freitag kam es in Obernhain zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte begaben sich kurz nach Mitternacht auf ein Wohngrundstück in der Westerfelder Straße. Durch das Einschlagen einer Scheibe, drangen die Täter ins Innere des dortigen Wohnhauses ein, das sie anschließend nach Wertsachen durchsuchten. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch keine näheren Informationen vor. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro beziffert. Anhand einer durch die Täter ausgelösten Alarmanlage konnte als Tatzeit etwa 00.10 Uhr ermittelt werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Radfahrer fährt Pkw auf,

Königstein im Taunus, Frankfurter Straße, 20.05.2021, gg. 17.10 Uhr (pa)Am Donnerstagnachmittag kam es in Königstein zu einem Auffahrunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr die Königsteiner Straße in Richtung Hauptstraße und musste aufgrund eines ausparkenden Fahrzeugs verkehrsbedingt bremsen. Dies wurde von einem in gleicher Richtung fahrenden 44-jährigen auf einem Elektrofahrrad zu spät bemerkt. Der Pedelecfahrer fuhr gegen das Heck des Autos und kam zu Fall, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Gemarkung Glashütten, L3025, Höhe Rotes Kreuz

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

