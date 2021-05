PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Automatenaufbrecher erfolglos +++ Einbruch in Arztpraxis +++ Jugendlicher bei Auseinandersetzung verletzt +++ Sprayer beobachtet +++ Kollision bei Überholmanöver

1. Automatenaufbrecher erfolglos,

Grävenwiesbach, Hundstadt, Bahnhofstraße, 19.05.2021, gg. 03.10 Uhr (pa)Einen Fahrscheinautomaten versuchten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch im Grävenwiesbacher Ortsteil Hundstadt aufzubrechen. Die Tat ereignete sich ersten Erkenntnissen nach gegen 03.10 Uhr am Bahnhof. Gewaltsam versuchten die Täter, an die Geldkassette des Automaten zu gelangen. Ihre Hebelversuche blieben erfolglos, hatten jedoch einen Sachschaden von schätzungsweise mehreren Tausend Euro zur Folge. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Praxisräume,

Oberursel, Stierstadt, Weißkirchener Straße, 18.05.2021, 20.30 Uhr bis 19.05.2021, 07.30 Uhr (pa)Im Oberurseler Stadtteil Stierstadt kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des in der Weißkirchener Straße gelegenen Gebäudes ein, um in die Praxisräume zu gelangen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach potentiellem Diebesgut. Mit einigen Hundert Euro Bargeld und einem Smartphone gelang es den Unbekannten, den Tatort wieder unbemerkt zu verlassen. Der durch ihr gewaltsames Eindringen verursachte Schaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. 17-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt, Friedrichsdorf, Rohrwiesenstraße, 18.05.2021, gg. 17.45 Uhr (pa)Bei einem Streit zwischen zwei Personengruppen in der Friedrichsdorfer Rohrwiesenstraße wurde am späten Dienstagnachmittag ein Jugendlicher verletzt. Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 17.45 Uhr auf der Rückseite des Taunus Carrés. Im Verlauf des zunächst verbalen Streitgeschehens ging ein Mann aus der einen Gruppe einen 17-jährigen Friedrichsdorfer körperlich an. Bei der Tätlichkeit wurde der Jugendliche verletzt, sodass er durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden musste. Der Angreifer flüchtete nach der Tat von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei am Friedrichsdorfer Bahnhof einen tatverdächtigen 29-Jährigen ohne festen Wohnsitzt festnehmen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche noch nicht bekannte Zeuginnen und Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Jugendliche Sprayer beobachtet,

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, 18.05.2021, gg. 16.45 Uhr

(pa)Nachdem es am Wochenende am Grävenwiesbacher Bahnhof zu Schmierereien an abgestellten Triebwagen gekommen war, wurden am Dienstagnachmittag Sprayer an der Örtlichkeit beobachtet. Ein Zugführer meldete gegen 16.45 Uhr, im Vorbeifahren eine Gruppe Jugendlicher beobachtet zu haben, aus der heraus ein Triebwagen mit Sprühfarbe verunstaltet wurde. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Gruppe bereits in unbekannte Richtung entfernt, ihre Hinterlassenschaften - frische Sprühereien an mehreren Stellen des Schienenfahrzeugs - waren jedoch deutlich erkennbar. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

5. Zusammenstoß bei Überholmanöver,

B 275, Gemarkung Weilrod, zwischen Merzhausen und Weilrod, 18.05.2021, gg. 10.20 Uhr

(pa)Ein Schaden von schätzungsweise 6.000 Euro entstand am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 275 zwischen Merzhausen und Weilrod. Ein 56-jähriger Idsteiner war gegen 10.20 Uhr mit seinem Opel Astra von Merzhausen kommend in Richtung Weilrod unterwegs, als er einen vorausfahrenden Dacia zu überholen beabsichtigte. Als der Opelfahrer sein Überholmanöver durchführte, setzte der 31-jährige Usinger am Steuer des Dacia zum Linksabbiegen in eine Einbuchtung an. Die Fahrzeuge kollidierten in der Folge miteinander, wobei beide so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

