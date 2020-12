POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer prallte gegen LKW

Polizeiinspektion Ludwigslust

In einem Kreisverkehr in Wittenburg kam es am Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW. Dabei wurde der 33-jährige PKW- Fahrer, der einen Atemalkoholwert von 1,30 Promille aufwies, leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Gegen den mutmaßlichen 33-jährigen Unfallverursacher ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden. Dem deutschen Autofahrer wurde wenig später im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

