Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Videowagenbesatzung zog Porsche- Fahrerin nach mehreren Verstößen aus dem Verkehr

Parchim / StolpeParchim / Stolpe (ots)

Nach mehreren Geschwindigkeitsverstößen auf der B 321 zwischen Slate und Marnitz hat die Polizei am Mittwochabend eine Autofahrerin mit ihrem Porsche gestoppt. So hat eine Besatzung des Videowagens der Polizei bei dem vorausfahrenden Porsche in einer Tempo- 70- Zone eine Geschwindigkeit von 133 km/h festgestellt. Auch nach Aufhebung des Tempolimits fuhr die 68-jährige Frau mit etwa der der gleichen Geschwindigkeit weiter. Weitere Messungen bei zulässigen 100 km/h ergaben 134 bzw. 136 km/h. die Polizei stoppte daraufhin das Fahrzeug der deutschen Fahrerin, die jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von über 1.000 Euro, mehreren Punkten und mit einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen muss.

