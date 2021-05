PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hochwertiges Mountainbike aus Garage gestohlen +++ Radfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mountainbike aus Garage gestohlen,

Usingen, Eschbach, Plankstraße, 14.05.2021, 23.00 Uhr bis 15.05.2021, 10.00 Uhr (pa)Am Wochenende stahlen Unbekannte in Usingen Eschbach ein hochwertiges Mountainbike. Die Tat ereignete sich zwischen dem späten Freitagabend und Samstagmorgen an einem Einfamilienhaus in der Plankstraße. Die Diebe überstiegen ein Gartentor, um auf das Grundstück zu gelangen und verschafften sich Zugang zur dortigen Garage. Aus dieser entwendeten die Täter ein weiß-rotes Mountainbike des Herstellers "Centurion" - Modell "No Pogo 3000" - im Wert von circa 2.500 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

2. Radfahrer kollidiert mit Pkw,

Wehrheim, Johann-Gutenberg-Straße / Usinger Straße, 16.05.2021, gg. 17.10 Uhr

(pa)In Wehrheim kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Gegen 17.10 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Mountainbike den Radweg parallel zur Usinger Straße ortseinwärts. Der Radfahrer passierte die Einmündung der Johann-Gutenberg-Straße, als eine 58-jährige Skoda-Fahrerin aus dieser auf die Usinger Straße einbiegen wollte. Der Radler kollidiere mit der Beifahrerseite des Skoda und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell