POL-HG: Hilfeschreie bei polizeilicher Ingewahrsamnahme

Oberursel (Taunus) (ots)

61440 Oberursel (Taunus), Hohemarkstraße / Lahnstraße Montag, 17.05.2021, 21:45 Uhr

Aufgrund einer anzunehmenden psychischen Erkrankung musste ein 34-jähriger Mann aus Frankfurt zu seinem eigenen Schutz in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Während der Gewahrsamsnahme leistete der Mann Widerstand und schrie an der genannten Örtlichkeit lautstark um Hilfe. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Fachklinik verbracht. Während der Gewahrsamnahme wurde der Patient und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

