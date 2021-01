Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Rheinstetten - Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 21-jähriger Mann wurde am Dienstag, gegen 18 Uhr, bei einem Unfall in der Rheinaustraße in Mörsch schwer verletzt.

Der junge Mann war mit seinem Roller in der Rheinaustraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw prallte. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro.

