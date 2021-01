Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rentner stürzt von Rad

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 82 Jahre alter Rentner zu, als er am Dienstagabend aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrrad zu Fall kam.

Kurz nach 18:30 Uhr fuhr der Senior mit seinem Gefährt den baulich getrennten Fuß- und Radweg entlang des Ostrings in Richtung Wolfartsweierer Straße. In Höhe der Einmündung zum "Alten Schlachthof" kommt er Alleinbeteiligt zu Fall. Ersthelfer fanden den Mann auf dem Boden liegend vor und alarmierten umgehend den Rettugnsdienst. Dieser brachte den 82-Jährigen in eine Klinik wo er stationär aufgenommen wurde.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell