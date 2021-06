Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht unfallflüchtigen Fahrradfahrer

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (29.06.), gegen 15:40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht. Ein 53-jähriger Fußgänger gab an, kurze Zeit vorher am Hofbuschweg von einem Mann auf einem Rad angefahren worden zu sein als er dort mit seinem Hund Gassi ging. Anschließend habe der Unbekannte ihn zudem beleidigt und sei dann einfach davon gefahren. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen älteren Herrn im geschätzten Alter von 65 bis 75 Jahren gehandelt haben, der einen Schnäuzer besitzt und mit einem silbernen Fahrrad unterwegs war. Er trug ein Regencape mit Reflektoren im Rückenbereich.

Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Identität des flüchtigen Fahrradfahrers aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell