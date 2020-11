Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Olsberg: Auf unbekannte Weise drangen Einbrecher in den Verwaltungstrakt ein Verwaltungsgebäude an der "Heinrich-Sommer-Straße" ein. Im Gebäude brachen die Täter eine Bürotür auf. Ob aus dem Büro etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Zudem versuchten die Täter drei weitere Bürotüren aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der stabilen Bauweise. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18.35 Uhr, und Samstag, 10.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Eslohe: Anwohner eines Hauses am Schlesierweg hörten am Freitag gegen 06.15 Uhr Geräusche und Stimmen an ihrer Haustür. Mindestens zwei Personen sprachen miteinander in gebrochener deutscher Sprache. Die Bewohner machten durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Zudem schlug ihr Hund an. Kurze Zeit später schauten sie an der Tür nach. Die Personen waren bereits geflüchtet. Die Tür war jedoch beschädigt. Die Täter hatten versucht die Eingangstür aufzuhebeln. Die Polizei wurde erst später informiert. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Aus einen Rohbau auf der Voßwinkeler Straße hatten es unbekannte Täter zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, abgesehen. Die Einbrecher brachen ein Kellerfenster auf und entwendeten eine Kreissäge. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Eslohe: Zwischen dem 11. und 13. November brachen unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung an der Straße "An der Brümmert" auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten einen Laptop und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

