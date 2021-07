Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am heutigen Samstag, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 24jähriger Nettetaler mit seinem Pkw die Steegerstraße, aus Richtung Doerkesplatz kommend, in Fahrtrichtung des dortigen Kreisverkehres. Den Kreisverkehr beabsichtigte er an der Straße An St. Sebastian zu verlassen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer 61jährigen Radfahrerin aus Nettetal, die aus Richtung der Fußgängerzone kam. Der Pkw stieß leicht mit seiner Stoßstange gegen die Radfahrerin, so dass sie die Kontrolle über ihr Rad verlor und stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht. /ts (541)

