Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisierter Radfahrer leistet Widerstand -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am frühen Samstagmorgen (29.05.2021) ist die Polizei im Bereich des Weidenauer Bahnhofs auf einen 23-jährigen Radfahrer aufmerksam geworden, der in starken Schlangenlinien unterwegs war. Nach einem Alkoholtest war die Ursache hierfür schnell klar, das Testgerät zeigte über 2,2 Promille. Bei der anschließenden Durchsuchung förderten die Ordnungshüter zudem noch Betäubungsmittel zu Tage. Bei der Blutentnahme kam es in der Polizeiwache zu einem Widerstand durch den alkoholisierten Mann. Verletzt wurde letztlich keiner. Der 23-Jährige konnte seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen mehrerer Delikte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell