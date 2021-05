Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter beschädigten wiederholt Schaukasten an keltischer Schmiedestätte -#polsiwi

Wilnsdorf-Rudersdorf (ots)

Zum wiederholten Mal ist ein großer Schaukasten an der keltischen Schmiedestätte in Ruderdorf / Höllenrain beschädigt worden. Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Sonntagabend (23.05.2021) und Montag (24.05.2021) das Schaufensterglas der großen Informationstafel an mehreren Stellen eingeschlagen. Bereits im August 2020 war der Schaukasten Ziel einer Sachbeschädigung gewesen. Die Schmiedestätte befindet sich am Fuß des Ziegenbergs zwischen den Ortschaften Rudersdorf und Wilgersdorf. Von dort beginnt auch ein Zuweg zum Rothaaarsteig. Die Kriminalpolizei in Siegen (KK 4) hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell