Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall: Motorradfahrer verletzt - #polsiwi

Netphen-Afholderbach (ots)

Am Samstagmittag (29.05.2021) zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B62 schwere Verletzungen zu. Der 27-Jährige war um 12:25 Uhr von Afholderbach kommend in Richtung Kronprinzeneiche unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam er in einer scharfen Linkskurve zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten den 27-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Motorrad wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

