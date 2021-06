Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Eine aufmerksame Zeugin hatte um kurz nach Mitternacht die Polizei alarmiert, weil sie beobachten konnte, wie ein unbekannter Mann auf einen Balkon an der Geschwisterstraße kletterte und offensichtlich einbrechen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der tatverdächtige 31-Jährige aus Herten tatsächlich in die Wohnung eingebrochen und hatte von dort Lebensmittel mitgenommen. Als er den Balkon wieder herunterkletterte, wurde er von Polizeibeamten "erwartet" und anschließend mit zur Wache genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

