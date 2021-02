Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mehrere Hauswände besprüht

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen besprühten zwischen Montagabend (8.2.2021) und Dienstagmorgen (9.2.2021) in Neubeckum mehrere Hauswände an der Gustav-Moll-Straße, der Hauptstraße und der Spiekerstraße. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell