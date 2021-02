Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Mülltonnen wahrscheinlich angezündet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 9.2.2021 entdeckte eine Bewohnerin gegen 22.30 Uhr brennende Mülltonnen in ihrem Garten am Heckenweg in Everswinkel. Drei von vier Gefässen brannten vollstsändig ab. Der Hausbesitzer löschte den Brand selbst mit dem umliegenden Schnee. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass jemand die Tonnen vorsätzlich angesteckt haben könnte. Wer hat am späten Abend im Bereich Heckenweg verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

