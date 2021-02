Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Geparktes Auto angefahren

Warendorf (ots)

Am Montag (08.02.2021) hat ein Unbekannter das Auto eines 62-Jährigen in Warendorf beschädigt.

Der Warendorfer hatte seinen weißen Fiat an der Straße Brünebrede abgestellt. Zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr ist ein unbekannter Fahrzeugführer gegen das Auto gestoßen und hat es an der linken Seite beschädigt.

Spuren am Auto deuten darauf hin, dass es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen Traktor gehandelt haben könnte. Wer hat den Zusammenstoß beobachtet oder kann Hinweise zu dem Fahrzeug geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell