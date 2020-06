Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Fahrzeugaufbruch in Hagen

Hagen (ots)

In der Zeit von Freitag (19.06.2020), 09.00 Uhr, bis Samstag, 10.20 Uhr, versuchten ein oder mehrere Unbekannte in der Bergstraße in der Hagener Innenstadt einen schwarzen VW Scirocco aufzubrechen. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte die Halterin mehrere Beschädigungen im Bereich der Fahrzeugschlösser und Fahrzeugtüren fest. Ein Zugang zum Fahrzeug wurde jedoch nicht erlangt. Es entstand ein größerer Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Aufgrund der großen Anzahl an Beschädigungen sollte bei der Tatausführung eine gewisse Zeit vergangen sein, sodaß die Tat eventuell von Zeugen beobachtet wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02331 986 2066.

