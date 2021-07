Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.-Tönis: Pedelecfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Tönisvorst-St.-Tönis (ots)

Am Montag, 05.07.2021, gegen 15:30 Uhr befuhr eine 81jährige Tönisvorsterin mit ihrem Pedelec die Kaiserstraße in Richtung Niedertorstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor Sie die Kontrolle über das Pedelec und kam zu Fall. Dabei verletzte Sie sich und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht./BJ (547)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell