Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Herrenberg - Fahrradfahrer verletzt

Haslach (ots)

Ein Verkehrsunfall in der "Schnellinger Straße" führte am Dienstagmittag zu einem leichtverletzten Fahrradfahrer. Kurz vor 15 Uhr befuhr ein 58-jähriger mit seinem Drahtesel zunächst die Straße "Herrenberg" aus Fahrtrichtung Fischerbach kommend. Offenbar missachtete er im Bereich der abknickenden Vorfahrtstraße die Vorfahrt eines in Richtung Bollenbach fahrenden Pkw-Lenkers und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Fahrzeug des 19-jährigen. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

