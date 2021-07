Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Falscher Polizist am ZOB - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Spenge (ots)

(jd) Eine 18-jährige Frau aus Spenge verständigte gestern (27.7), nachdem sie am Zentralen Omnibusbahnhof von einer bislang unbekannten Person angesprochen wurde, die Polizei. Die Person gab sich als Polizist aus, der in ziviler Kleidung eine Alkohol- und Drogenkontrolle durchführen würde. Die Frau wartete gemeinsam mit zwei Beifahrerinnen in ihrem Pkw als um etwa 22.11 Uhr ein etwa 180cm großer, stämmiger Mann, mit kurzrasierten Haaren, an das Auto der Frau trat. Einen Namen nannte er ihr nicht, wies sich mittels eines mutmaßlich nicht originalgetreuen Ausweisdokuments aus. Der bisher Unbekannte forderte die 18-Jährige auf, um Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis auszuhändigen. Von den Beifahrerinnen ließ er sich deren Personalausweise vorzeigen. Die Frauen folgten der Aufforderung, erhielten ihre Dokumente dann zurück und wurden angewiesen, unverzüglich den ZOB zu verlassen. Der mit einer grauen Sweatshirt-Jacke und einem blauen T-Shirt gekleidete Mann verließ dann ebenfalls den ZOB. Die Polizei Herford macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass sich echte Polizeibeamte immer mittels eines polizeilichen Dienstausweises ausweisen können. Bei geringstem Zweifel sollte telefonisch die nächstgelegene Polizeibehörde kontaktiert werden, um zu erfragen, ob es sich tatsächlich um einen Polizisten handelt. Dokumente oder Bargeld sollten nicht ausgehändigt werden. Informationen zu persönlichen Vermögensverhältnissen oder sensible Informationen sollten nicht preisgegeben werden. Wenn sich der Verdacht erhärtet, dass es sich um einen falschen Polizisten handelt, sollten Betroffene unverzüglich den Notruf wählen.

