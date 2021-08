Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, 02.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Werkzeuge von Lkw gestohlen

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 02:30 bis 04:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu Ladeflächen mehrerer Lkw in der Tom-Brook-Straße. Von den Ladeflächen wurden mehrere Werkzeuge gestohlen, wodurch ein Schaden in vierstelliger Höhe entstand. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Ihlow - Trunkenheitsfahrt

Polizeibeamte kontrollierten am Sonntag, gegen 10:00 Uhr, einen Mercedes in der Auricher Straße. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer, ein 28-jähriger Ihlower, mit deutlich über einem Promille alkoholisiert war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen den 28-Jährigen eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Ein Unbekannter beschädigte auf einem Parkplatz in der Egelser Straße am Sonntag, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 10:00 Uhr, den geparkten Peugeot eines 46-jährigen Mannes aus Düren. Die Beschädigungen wurden vermutlich beim Rangieren verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in niedriger vierstelliger Höhe zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag, gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 72-jährige Auricherin mit ihrem Renault die B210. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Auricherin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Renault kam schließlich auf der Gegenfahrbahn, auf der Seite liegend, zum Stillstand. Mit in dem Auto befanden sich ein 84-jähriger Auricher und eine 23-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Alle drei Personen wurden leicht verletzt. Zudem ist ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden.

Aurich - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Montag fuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Osterholz gegen 10:50 Uhr mit seinem Lkw auf der Dietrichsfelder Straße in Richtung Tannenhausen. Ein dunkles SUV kam dem Mann entgegen, welches in Richtung Plaggenburg fuhr. Das SUV kam in den Gegenverkehr, sodass der Fahrer des Lkw ausweichen musste, damit es nicht zu einem Frontalzusammenstoß kam. Der Lkw kam daraufhin von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Graben zum Stillstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 6060 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Streit auf einer Party eskaliert

In der Dimstraße kam es am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, auf einer Feier zu einem Streit zwischen einem 44-Jährigen Mann aus der Krummhörn und drei weiteren Männern. Der 44-Jährige schlug auf die drei Männer, einen 23-jährigen und einen 21-jährigen Krummhörner sowie einen 19-jährigen Emder, ein. Die drei Männer schlugen wiederum auf den 44-Jährigen ein, sodass sich alle Personen strafrechtlich verantworten müssen. Alle Beteiligten wurden durch die Schlägerei leicht verletzt.

Großheide -versuchter Einbruch

Unbekannte schlugen die Scheibe zu einem Handwerksbetrieb in der Großheider Straße ein. Die Tat ereignete sich am Sonntagabend, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr. Entwendet wurde jedoch nichts aus dem Betrieb. Zuvor wurde bereits in der Zeit von Samstag, 14:30 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr, ein Schuppen auf dem Gelände angegangen und auch dort eine Scheibe eingeschlagen. Es ist ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Fahrrad gestohlen

Unbekannte stahlen am Samstagabend, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:15 Uhr, in der Marienstraße ein abgeschlossenes Damenfahrrad der Firma Raleigh von einer 71-jährigen Frau aus Stuhr. Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter 04932 92980.

Norderney - Diebstahl von Werkzeugen

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, Zugang zu einer Baustelle in der Straße An der Mühle. Von der Baustelle wurden diverse Elektronikwerkzeuge gestohlen. Es entstand ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

Norden - Firmenfahrzeug aufgebrochen

Unbekannte überwindeten die Umzäunung eines Betriebes in der Sattlerstraße. Anschließend wurde ein verschlossener Firmenwagen aufgebrochen und Werkzeug aus diesem gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr, bis Montag, 06:30 Uhr. Es ist ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Widerstand nach Ladendiebstahl

Ein Ladendieb flüchtete nach einem Ladendiebstahl in der Bahnhofstraße am Freitag, gegen 19:00 Uhr. Es wurde durch Mitarbeiter des Geschäfts ergänzend mitgeteilt, dass die Person Betäubungsmittel bei sich hatte. Am Bahnhof konnte die Person festgestellt und kontrolliert werden. Es handelte sich bei der Person um einen 20-jährigen Mann aus Dornum. Die Polizeibeamten stellten den Geruch von Betäubungsmitteln bei dem Mann fest, sodass dieser durchsucht werden musste. Der 20-Jährige versuchte sich einer Durchsuchung durch eine kurze fußläufige Flucht zu entziehen. Anschließend leistete der Mann erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er trat um sich und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Bei einer anschließenden Durchsuchung in der Polizeidienststelle konnte eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden, sodass sich der Mann jetzt wegen mehrerer Strafverfahren verantworten muss.

Verkehrsgeschehen

Norden - Alkoholisiert nach Unfall erlaubt entfernt

Auf einem Parkplatz auf der Deichstraße touchierte am Sonntag, gegen 21:30 Uhr, eine zunächst unbekannte Autofahrerin den geparkten Jeep eines 51-jährigen Norders. Anschließend entfernte sich die Frau vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Frau konnte im Anschluss ermittelt werden. Es handelte sich bei der Unfallverursacherin um eine 55-jährige Norderin. Die Polizeibeamten stellten zudem fest, dass die Frau mit fast 3 Promille erheblich alkoholisiert war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein der Frau beschlagnahmt. Die Norderin muss sich jetzt strafrechtlich für ihr Handeln verantworten.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Kellerbrand

In der Straße Am Schützenplatz kam es am Freitag, gegen 03:00 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ursprung des Brandgeschehens lag im Keller des Hauses. Durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in niedriger, fünfstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

Westerholt - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte brachen in eine Bäckerei in der Dornumer Straße ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 11:30 Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr. Es ist ein Schaden im unteren, dreistelligen Bereich entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Auffahrunfall

Am Samstag, gegen 10:30 Uhr, fuhr eine 24-jährige Wittmunderin mit ihrem Volkswagen auf der B461. Vor der Frau fuhr eine 46-jährige Wittmunderin mit ihrem Mercedes. Die Fahrerin des Mercedes musste verkehrsbedingt bremsen, was die dahinterfahrende 24-Jährige zu spät wahrnahm. Sie fuhr mit ihrem Volkswagen auf den Mercedes auf. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell