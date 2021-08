Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Zwei Fälle von Trickdiebstahl

Aurich/Wittmund (ots)

In Aurich ereigneten sich am Freitag zwei Fälle von Trickdiebstählen. Gegen 10:00 Uhr wurde eine 73-jährige Auricherin am Marktplatz von einer unbekannten Person angerempelt. Anschließend bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse aus ihrer mitgeführten Handtasche fehlte.

Ein 40-jähriger Auricher wurde gegen 12:30 Uhr ebenfalls von einer ihm unbekannten Person angerempelt und stellte anschließend fest, dass seine Geldbörse fehlte. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Trickdiebstahls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell