POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, 30.07.2021

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fahrrad gestohlen

Unbekannte stahlen am Donnerstagmorgen, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr, das verschlossene Damenfahrrad einer 44-jährigen Auricherin. Es ist ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Pkw beschädigt

Unbekannte schlugen am Donnerstag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr, die Heckscheibe des Volkswagens eines 32-jährigen Aurichers ein. Der Volkswagen war zu dieser Zeit auf einem Parkplatz in der Straße Dreekamp geparkt. Es ist ein Schaden im hohen, dreistelligen Bereich entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Auf der Ekelser Straße bog ein 75-jähriger Südbrookmerländer am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, mit seinem Renault nach rechts auf einen Parkplatz ab. Hierbei übersah der Südbrookmerländer einen 29-jährigen Fahrradfahrer, der ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden. Durch den Zusammenstoß wurde der aus Südbrookmerland stammende Fahrradfahrer schwer verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt.

Wiesmoor - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Eine 51-jährige Norderin parkte am Mittwoch, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr, ihren Volkswagen in einer Parkbucht an der Hauptstraße. Ein Unbekannter beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, den linken Außenspiegel des Autos. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Aurich - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Ein 15-jähriger Auricher befuhr am Mittwoch, gegen 20:30 Uhr, die Dietrichsfelder Straße mit seinem Fahrrad. Ein Unbekannter überholte den Jugendlichen, vermutlich mit einem Mercedes, ohne den nötigen Sicherheitsabstand zur Seite eingehalten zu haben. Der Jugendliche musste auf den Grünstreifen ausweichen und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter 04941 606215.

Altkreis Norden

Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

