Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit E-Scooter über den Fuß gefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer und ein Fußgänger sind sich am Mittwochnachmittag in der Fruchthallstraße sozusagen in die Quere gekommen. Wie der 28-jährige Fußgänger anschließend der Polizei meldete, fuhr ihm der E-Scooter über den Fuß. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu der "schmerzhaften Begegnung" kam es kurz vor 17 Uhr vor der "Mall". Der 28-jährige Fußgänger unterstellt dem Rollerfahrer zwar keine Absicht, dennoch dürfte er den Unfall bemerkt haben - und fuhr trotzdem einfach weiter.

Von dem Fahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen jungen Mann gehandelt haben soll, geschätztes Alter: um die 20 Jahre. Er trug eine graue Kapuzenjacke. Kennzeichen oder Fabrikat des E-Scooters konnte das Unfallopfer leider nicht nennen.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße in Verbindung zu setzen. |cri

