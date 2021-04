POL-PPWP: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Westpfalz

Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag in der Kindergartenstraße einen Ford Galaxy beschädigt. Der dunkelgraue Ford stand entgegengesetzt zur Fahrbahn am rechten Fahrbahnrand. Gegen 20 Uhr stellte die Halterin einen erheblichen Schaden an der vorderen rechten Seite fest. Der Unfallverursacher ließ sich nicht feststellen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall am Dienstag zwischen 10 Uhr und 18 Uhrbeobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

