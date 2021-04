Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Auto zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Über die Onlinewache hat eine Frau aus dem Stadtgebiet eine Beschädigung an ihrem Auto angezeigt. Demnach wurde der Pkw am vergangenen Sonntag in der Holzstraße von unbekannten Tätern zerkratzt.

Den Wagen hatte die Halterin gegen 14 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 13 abgestellt. Als sie gegen 16.30 Uhr zurückkam, stellte sie mehrere Kratzer im Lack fest. Von den Verursachern fehlt jede Spur. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

