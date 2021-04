Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldautomat gesprengt - Täter flüchten ohne Beute

Hütschenhausen - Westpfalz (ots)

In den frühen Morgenstunden versuchten Unbekannte den Geldautomaten einer Sparkassenfiliale in Hütschenhausen zu sprengen. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw Kombi, möglicherweise einem Audi A 6, in Richtung Autobahn 62. An dem Fluchtfahrzeug sind die gestohlenen Kennzeichen FRI - TJ 108 angebracht. Nach dem Auto wird gefahndet.

Die kriminalpolizeiliche Tatortarbeit dauert noch an. Nach ersten Erkenntnissen hielt der Automat der Sprengung stand. Die unbekannten Täter machten keine Beute. Informationen über die Tathintergründe oder die Höhe des Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem benutzten Fluchtwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. |mhm

