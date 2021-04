Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Fahrraddiebstahl gestört

Schneckenhausen (Krais Kaiserslautern) (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich am Dienstagabend Zugang in den Schuppen eines Hauses in der Bergstraße in Schneckenhausen.

Dort hatte er es auf die Fahrräder abgesehen. Als er ein E-Bike vom Schuppen vor die Haustür transportierte, fiel ihm wahrscheinlich der fehlende Akku auf. Durch den Keller verschaffte er sich dann Zugang zum Wohnhaus und fand den Akku. Auf dem Weg zu den weiteren Fahrrädern, bemerkte der Unbekannte die Rückkehr der Bewohner und flüchtete. Eine Nachbarin gab an eine fremde Person im Garten gesehen zu haben. Sie beschreibt den mutmaßlichen Täter al circa 20 bis 30 Jahre alt, mit kurzen blonden Haaren. Er war schwarz gekleidet.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell