Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxifahrer um Fahrtkosten geprellt

Kaiserslautern (ots)

Eine 65-Jährige wird verdächtigt, am Dienstag einen Taxifahrer um seinen Verdienst gebracht zu haben. Die Frau ließ sich am Abend von der Pirmasenser Straße zu einer Tankstelle fahren. Sie hatte einen leeren Benzinkanister dabei. Ihr Auto sei auf dem Sonnenberg wegen Spritmangels liegengeblieben. Von der Tankstelle aus ging es dann in die Hussongstraße. Dort angekommen, verkündete die Seniorin dem Fahrer, dass sie überhaupt kein Geld habe, um die Taxifahrt zu bezahlen. Ohne den Mann zu entlohnen, machte sich die Verdächtige ihrem vollen Kanister auf und davon. Die Frau konnte identifiziert werden. Sie muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell