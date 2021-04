Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drei Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Am Eselsbach im Ortsteil Engelshof sind drei Autos mutwillig beschädigt worden. Vermutlich in der Zeit zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen zerkratzten Unbekannte die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge. Die Spuren deuten darauf hin, dass der Autolack mit einem Schlüssel oder anderem spitzen Gegenstand beschädigt wurde. Der Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

