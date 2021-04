Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffällige Fahrt in Schlangenlinien

Kaiserslautern (ots)

In Schlangenlinien ist am Dienstagabend ein Motorrollerfahrer durch die Bleichstraße gekurvt. Einem Zeuge fiel die auffällige Fahrweise auf. Er informierte die Polizei. Noch mit warmen Auspuffrohr konnte das Gefährt auf dem Pfaffplatz geparkt festgestellt werden. Kurz darauf kam auch der verantwortliche Fahrer hinzu. Wie sich herausstellte, hatte der Mann 1,75 Promille intus. Ein Atemalkoholtest zeigte diesen Wert an. Dem 63-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Schlüssel für das Kleinkraftrad stellte die Polizei vorsorglich sicher. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. |erf

