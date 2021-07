Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norddeich - Einbruch in Schule mit anschließendem Abheben von Bargeld

Aurich/Wittmund (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Montag bis Mittwoch die Tür einer Schule in der Nordmeerstraße auf. In der Schule wurden mehrere Gegenstände aus dem Verwaltungsbereich gestohlen.

Es wurde unter anderem eine EC-Karte gestohlen, mit der ein dunkel gekleideter Mann am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, einen Bargeldbetrag in niedriger, dreistelliger Höhe in einer Bankfiliale in Norddeich an der Norddeicher Straße abhob.

Der Unbekannte hat sich vermutlich vor der Bank einer Art Maskierung unterzogen. Es ist insgesamt ein Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich entstanden. Die Polizei Norden bittet um Hinweise, insbesondere von Personen, die zu dieser Zeit verdächtige Beobachtungen in dem Bereich der Bank getätigt haben, unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell