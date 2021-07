Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch, den 28.07.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendiebstahl durch Jugendliche

Am Dienstag betraten eine 15-jährige Auricherin und eine 17-jährige Delmenhorsterin gegen 18:30 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Burgstraße. In dem Bekleidungsgeschäft entwendeten sie eine Jogginghose. Die Beiden müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Auf der Hauptstraße kontrollierten Polizeibeamte am Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr, einen Traktor. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 30-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Schlüssel sichergestellt. Der 30-jährige Holtriemer muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Windjammerkai wurde in der Zeit von Montag, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 12:45 Uhr, der geparkte BMW eines 41-jährigen Bottropers durch einen Unbekannten, vermutlich beim Rangieren, beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

Großheide - Unfall zwischen Auto und Traktor

Auf der Coldinner Straße beabsichtigte am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, eine 40-jährige Großheiderin das vor ihr fahrende landwirtschaftliche Gespann in einer langgezogenen Rechtskurve mit ihrem Citroen zu überholen. Der Fahrer des Traktors, ein 76-jähriger Großheider, bog nach links auf ein Grundstück ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Überholenden, wobei sich die Frau leicht verletzte.

Leezdorf - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

In Leedorf verletzte sich am Donnerstag, 22.07.2021, gegen 01:45 Uhr, eine 36-jährige Fahrradfahrerin. Die Frau aus Osteel wurde von einem dunklen Auto mit zu geringem Seitenabstand überholt und beim anschließenden Wiedereinscheren geschnitten, weswegen die Fahrradfahrerin stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Zugetragen hat sich der Vorfall auf dem Kirchweg oder dem Adeweg. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Hage - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Montag parkte ein 57-jähriger Mann aus Lüdenscheid seinen grauen Nissan in der Zeit von 16:10 Uhr bis 16:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Edenhof in Hage. Neben dem Nissan befand sich in dieser Zeit ein dunkler Pkw mit einem Anhänger. Vermutlich beim Einsteigen in den Pkw beschädigte ein Unbekannter den Nissan des 57-Jährigen im Bereich der Fahrertür. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zu Mittwoch stahlen Unbekannte eine Geldbörse aus dem unverschlossenen BMW eines 26-jährigen Wiesmoorers. Der BMW wurde in dieser Zeit in der Straße Bunkenburg geparkt. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Diebstahl aus Pkw

In der Harpertshausener Straße wurde aus dem verschlossenen Hyundai einer 30-jährigen Wittmunderin in der Nacht zu Mittwoch mehrere Gegenstände gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige, dreistellige Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Der Nissan einer 23-jährigen Wittmunderin wurde in der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr, bis Samstag, 14:40 Uhr, in der Emdener Straße beschädigt. Ein Unbekannter beschädigte den Nissan vermutlich beim Ein-/Ausparken aus einer Parklücke mit seinem Auto. An dem Nissan entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

